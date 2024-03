The Regime, quando esce il secondo episodio della serie con Kate Winslet?

La nuova serie tv HBO con Kate Winslet protagonista si prepara a debuttare su Sky nella serata del 4 marzo 2024. The Regime vedrà l’attrice di Titanic nei panni di Elena Vernham, cancelliera di un regime autocratico in via di declino e sarà pubblicata sulla piattaforma a cadenza settimanale fino a presentare gli 8 episodi che la compongono.

Dopo aver riportato le parole di Kate Winslet a proposito di cosa l’abbia ispirata per The Regime, torniamo a parlare del nuovo show presente sul palinsesto Sky per ricordare quando uscirà il secondo episodio del nuovo prodotto scritto da Will Tracy.

Il canale satellitare presenterà ogni lunedì un nuovo episodio, a partire dal 4 marzo e fino all’8 aprile 2024. La seconda puntata della miniserie sarà quindi presentata al pubblico italiano l’11 marzo 2024, seguendo il debutto dell’episodio intitolato La Giornata della Vittoria.

Ricordiamo la sinossi dell’opera: “The Regime racconta un anno all’interno del palazzo di un regime autoritario in disfacimento. Dopo non aver lasciato il palazzo per diverso tempo, la cancelliera Elena Vernham diventa sempre più paranoica e instabile e si rivolge a un volubile soldato, Herbert Zubak, come improbabile confidente. Mentre l’influenza di Zubak sulla cancelliera cresce, i tentativi di Elena di espandere il suo potere finiscono per provocare la frattura all’interno della struttura di potere e del paese intorno a lei”.

Curiosi di capire che tipo di piega prenderà la narrazione del nuovo show, vi lasciamo al trailer ufficiale di The Regime.