The Residece, Shonda Rhimes torna su Netflix dopo il successo di Inventing Anna

Dopo i grandi successi raccolti su Netflix (qui trovate la nostra recensione di Inventing Anna), Shonda Rhimes ha deciso di mettere in produzione un nuovo show intitolato The Residence dedicato ad uno scandaloso omicidio avvenuto nella più importante abitazione presidenziale degli Stati Uniti, ovvero la Casa Bianca.

Utilizzando il libro di Kate Andersen Brower intitolato The Residence: Inside the Private World of the White House come punto di partenza, la serie di 8 episodi creata per Netflix è descritta come "una pazza storia ambientata al piano di sopra, al piano di sotto e sul retro della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della magione più famosa del mondo. 132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective incredibilmente eccentrico. Una disastrosa cena di stato".

The Residence si unisce al portfolio delle serie di Shondaland su Netflix, che include la serie tv Bridgerton in arrivo con la seconda stagione questo mese, lo spin-off Queen Charlotte e la serie limitata già citata Inventing Anna.

Insomma, dopo aver detto addio alla sua creatura di maggiore successo e cioè Grey's Anatomy, Shonda Rhimes non se ne è stata di certo con le mani in mano e ha messo a segno molteplici produzioni tra le più apprezzate degli ultimi anni.