The Resident, la 6 stagione sarà l'ultima: addio Chastain Park!

Le vicende del Chastain Park, l'ospedale di Atlanta, giungono al termine: è tempo di salutare il dottor Conrad Hawkins e con lui la serie TV The Resident.

Il clinical drama targato FOX ha debuttato nel 2018 per poi andare in onda per ben sei stagioni. Ma cosa si cela dietro l'addio alla serie The Resident?

La messa in onda statunitense nel gennaio 2023 non ha registrato ottimi ascolti: gli spettatori tra i 18 e i 49 anni sono scesi del 27%, mentre la visione sulle altre piattaforme ha registrato un calo del 12%. Inoltre, rispetto alla prima stagione andata in onda nel 2018 l'indice di gradimento è sceso al 35%. Insomma numeri un po' deludenti che hanno decretato la fine dello show per Fox.

La serie TV, fortunatamente per i fan, avrà un finale di stagione autoconclusivo e non lascerà alcuna questione in sospeso. Il produttore esecutivo Andrew Chapman e la creatrice Amy Holden Jones, infatti, in vista del futuro incerto di The Resident hanno sviluppato la trama della sesta stagione come chiusura dell'intera serie.

La quinta stagione di The Resident ha visto il ritorno di Emily VanCamp con l'intento di orientare Conrad verso la decisione amorosa più giusta per il protagonista. Nella sesta stagione del clinical drama di Fox le conseguenze delle scelte in campo sentimentale di Conrad saranno ampiamente trattate ma, per la gioia dei fan, risolte.

Dopo la messa in onda nel 2020 su Rai Premium The Resident è disponibile in streaming su Disney+