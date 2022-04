The Resident, Emily VanCamp è pronta a tornare per il finale della stagione 5

Come riporta TVLine, Emily VanCamp tornerà nella serie The Resident in occasione del finale della quinta stagione dello show. L'attrice era uscita di scena all'inizio della stagione e ora è pronta a riprendere il suo ruolo in qualche scena, come ha confermato il co-showrunner Peter Elkoff nelle ultime ore.

"Apparirà in quattro, forse cinque scene" di flashback nel corso del finale di stagione il 17 maggio, che fungerà da strumento narrativo per aiutare Conrad ad abbandonare il suo legame con Nic ed intraprendere una storia d'amore con un'altra donna: Billie (Jessica Lucas) o Cade (Kaley Ronayne). Emily VanCamp star di The Resident è uscita di scena ormai diversi episodi fa ma il suo ritorno sarà molto particolare.



"Conrad non è ancora riuscito a trovare il nuovo amore. Sa di essere ancora bloccato nel passato, in un certo senso, con Nic" ha dichiarato Elkoff "Nella prima parte dell'episodio 23 si rende conto che deve lasciarselo alle spalle e non sa bene come fare. Riceve dei buoni consigli al riguardo. E in pratica gira intorno al ricordo della notte in cui è nata Gigi. Continua a tornare ai frammenti di quella notte perché è convinto che la risposta a come possa andare avanti sia in quella notte... E raggiunge una consapevolezza che lo libera, in un certo modo".



Elkoff ha spiegato il ragionamento che è stato avanzato in fase di scrittura:"Abbiamo pensato: cosa imprigionerebbe una persona? Bene, l'amore della sua vita che è morto. La madre della sua giovane figlia. Dovevamo trovare un modo per liberarlo e porre fine a quel capitolo. Emily era davvero entusiasta all'idea di tornare, quindi abbiamo costruito la sua storia intorno a quell'idea".



Nel 2020 è stata mandata in onda The Resident su Rai Premium con la prima stagione. Dalla stagione 5 la serie è disponibile su Disney+.