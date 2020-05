The Resident: su Rai Premium ogni giovedì la prima stagione della serie medical

Dal 28 maggio e ogni giovedì, in prima serata, andranno in onda su Rai Premium le puntate della prima stagione di The Resident, serie medical creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi per Fox, già in onda dal 2018 su FoxLife e dal 2019 su Rai 1. La produzione è attualmente interrotta a causa della pandemia di COVID-19.

The Resident racconta le vicende di Devon Pravesh (Manish Dayal), un giovane dottore appena uscito da Harvard, che inizia a lavorare al Chastain Park, l'ospedale di Atlanta, sotto la guida del dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry), specializzando all'ultimo anno con metodi rudi ma efficaci.

La trama si snoda intorno al team composto da Conrad Hawkins, Devon Pravesh e Nicolette Nevin interpretata da Emily VanCamp, con la quale Hawkins ha una relazione.



Tra gli attori dello show altri nomi noti del grande e piccolo schermo come Bruce Greenwood, Malcolm Jamal-Warner e Moran Atias. Nel cast anche Melina Kanakaredes, protagonista di serial quali Providence e CSI: NY, al fianco di Gary Sinise.

Sulla scia di altre serie tv del genere medical drama, quali Grey's Anatomy e Dr. House, The Resident cerca di replicare quel successo e si avvale di un cast nutrito e molto noto agli spettatori televisivi, a cominciare da Matt Czuchry, conosciuto per i ruoli di Logan Huntzberger in Una mamma per amica e Cary Agos in The Good Wife, oltre a Emily VanCamp, star di serie come Everwood, Brothers & Sisters e Revenge.

