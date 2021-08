The Retreat, Brit Marling e Zal Batmanglij al lavoro su una nuova serie dopo The OA

I creatori della serie Netflix The OA, Brit Marling e Zal Batmanglij, collaboreranno nuovamente insieme per The Retreat, una nuova serie mystery di cui FX ha ordinato la produzione.

Retreat segue un’investigatrice amatoriale dilettante appartenente alla Generazione Z di nome Darby Hart mentre tenta di risolvere un omicidio. Lo show ruota attorno a Hart, che, insieme ad altri 11 ospiti, è invitata da un miliardario a partecipare a un ritiro in un luogo remoto e isolato. Quando uno degli altri ospiti viene ritrovato morto, Darby deve lottare per dimostrare che si tratta di un omicidio, andando contro degli interessi che ostacolano le sue indagini e prima che l’assassino uccida di nuovo.



Marling e Batmanglij scriveranno le sceneggiature ed entrambi dirigeranno alcuni episodi. L’attrice, come ha fatto in The OA, reciterà in un ruolo importante e i due saranno anche produttori esecutivi insieme ad Andrea Sperling (Transparent).

"Brit Marling e Zal Batmanglij hanno prodotto una storia ricca di suspense che aggiorna il classico genere del mystery con un nuovo personaggio audace e coraggioso per i nostri tempi", ha affermato Gina Balian, presidente delle serie originali di FX. "Siamo entusiasti che Brit e Zal e il resto del team creativo porteranno i vita questa serie con i loro punti di vista".



The Retreat segna il ritorno di Marling e Batmanglij da quando Netflix ha cancellato senza tante cerimonie The OA dopo due stagioni nel 2019. La serie, con protagonista Marling, doveva avere cinque stagioni in origine, ma alla fine si è conclusa con un cliffhanger. I fan di The OA sono convinti che la terza stagione sia in produzione ma sembra che i due creatori adesso si stanno concentrando su un altro progetto.