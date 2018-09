The Riftwar Saga, la serie fantasy letteraria diventerà presto una serie televisiva

È Deadline a riportare quest'oggi in esclusiva che la BCDF Pictures ha acquistato i diritti di sfruttamento della serie letteraria nota come The Riftwar Saga, di stampo fantasy e firmata da Raymond E. Feist, per adattarla in una nuova serie televisiva scritta da Kurt Johnstad (Atomica Bionda).

The Riftwar Saga è menzionato tra i bestseller del New York Times e ha venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie, tradotto inoltre in 25 lingue. È anche una delle serie fantasy più lunghe dell'intera storia della letteratura di genere, avendo all'attivo 32 romanzi e qualche storia breve aggiuntiva.



Nel primo romanzo della saga, Magician, la duratura pace nel Regno delle Isole viene distrutta quando misteriosi invasori di un altro mondo cominciano a sciamare sulla Terra descritta nel libro. Il destino di un giovane mago lo conduce attraverso una spaccatura nel tessuto dello spazio tempo fino a farlo arrivare a padroneggiare i poteri provenienti da una nuova e strana magia, mentre il suo amico guerriero eredita un selvaggio potere, lascito di un'antica civiltà. Il mondo dove è ambientata l'intera Riftwar Saga, conosciuto come Midkemia, è nato come un gioco di ruolo da tavolo.

L'autore dei romanzi, Feist, ha dichiarato: "Ho discusso di un adattamento cinematografico o televisivo della saga sin dalla pubblicazione di Magician, nel 1982. Ho ripetutamente rifiutato, semplicemente perché ritenevo sbagliate le loro idee di trasposizione. Sono quindi lieto di aver finalmente incontrato delle persone che comprendono il mio lavoro e hanno la giusta visione per portare The Riftwar Saga in tv. Non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso team della BCDF e di vedere finalmente trasposto Magician in live-action".