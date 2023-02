The Rig: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie tv con Ian Glen

Prime Video torna in Scozia per la seconda stagione della serie soprannaturale The Rig: in queste ore, infatti, lo show è diventato il secondo Original drama del Regno Unito ad essere rinnovato negli ultimi mesi, dopo il il successo di The Devil s Hour.

Gli elicotteri hanno portato l'equipaggio sopravvissuto del Kinloch Bravo in una nuova posizione rischiosa, dove nuovi pericoli li attendono. L'equipaggio dovrà affrontare le conseguenze emotive e fisiche dell'epico finale della prima stagione e dovrà affrontare cospirazioni turbinose, conflitti e nuove minacce che arrivano dalle profondità oscure degli oceani. La seconda serie di The Rig continuerà ad affrontare temi di interesse globale sul passato, presente e futuro del pianeta, offrendo emozioni epiche e un'azione avvincente grazie ad un cast coinvolgente.

"La popolarità di The Rig in tutto il mondo è una testimonianza del gran lavoro svolto dal fantastico cast e della visione dei creatori e la troupe dietro la troupe", ha detto Dan Grabiner, head of Originals UK & Northern Europe, Prime Video. "Non vediamo l'ora di dare il bentornato a Iain, Martin ed Emily, e scoprire quello che lo scrittore e creatore David Macpherson ha in serbo per il team Kinloch Bravo”.

Nella seconda seconda stagione torneranno Iain Glen (Game of Thrones - Il Trono di Spade), Martin Compston (Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt’s Creek), Rochenda Sandall (Criminal: UK), Owen Teale (Game of Thrones - Il Trono di Spade), Mark Addy (Game of Thrones - Il Trono di Spade) Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Crudelia), e Stuart McQuarrie (Des), con nuove aggiunte che saranno annunciate prossimamente.

