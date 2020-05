The Right Stuff: in arrivo su Disney+ la serie National Geographic sugli astronauti

L'ultima notizia da Disney+ riguarda il lancio di "The Right Stuff", serie sceneggiata per National Geographic da Appian Way e Warner Horizon Scipted Television, annunciata dalla piattaforma on demand che verrà presentata questo autunno.

"The Right Stuff" si basa sull'omonimo libro bestseller di Tom Wolfe, e si svolge al culmine della Guerra Fredda nel 1959, periodo in cui l'America, per contrastare la potenza dell'Unione Sovietica, lancia il Progetto Mercury della NASA, dichiarando la corsa allo spazio contro i sovietici.

Seguendo le vite dei protagonisti a cui vengono dati due anni per entrare nello spazio, e basato sul libro omonimo e bestseller di Tom Wolfe, la serie tv Disney+ narra le vicende dei sette ambiziosi astronauti del Mercury 7 e delle loro famiglie, in quello che divenne il primo reality show ante litteram americano della storia contemporanea.

A far parte del roster di regia, troviamo Mark Lafferty, showrunner della serie tv, Leonardo Di Caprio e Jennifer Davisson come produttori esecutivi, mentre tra gli attori che fanno parte del cast vedremo il già annunciato Patrick J. Adams nel ruolo di John Glenn e Jake McDorman nel ruolo del tenente comandante Alan Shepard, i due principali protagonisti, e poi Colin O'Donoghue, Aaron Staton, James Lafferty, Micah Stock e Michael Trotter, che interpreteranno ruoli secondari.

E tra gli altri show annunciati dalla piattaforma streaming ci sono Fury Files, serie animata Marvel presto su Disney+, come anche una nuova serie Star Wars in arrivo su Disney+.