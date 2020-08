The Right Stuff: gli astronauti si preparano al decollo verso Disney+ nel primo trailer

Disney+ e il entusiasmante catalogo continuano ad affascinare con una nuova, eccitante produzione: The Right Stuff arriverà infatti nei prossimi mesi e ci poterà direttamente tra le stelle narrando gli albori della NASA: scoprite la data d'uscita e il trailer oltre il salto.

"Gli americani amano le grandi storie. Questa [sarà la più spettacolare di tutte] e porterà tutti noi nello spazio, ma inizia proprio qui, sulla Terra", queste le prime parole del trailer, che troverete nel player in alto. "Denaro, fama, immortalità. Alle persone sembrerà di conoscervi da sempre, vorranno essere come voi. Astronauti. Nessuno ha mai visto o conosciuto qualcuno come voi fino ad ora. Poche cose restano per sempre nell'anima di un Paese. Voi siete degli eroi".

Ambientata nel 1959, all'apice della Guerra Fredda e della corsa allo spazio, The Ritght Stuff racconta i primi giorni del programma spaziale americano e la strabilianti impresa degli ingegneri Bob Gilruth (Patrick Fischler) e Chris Kraft (Eric Ladin), artefici di una delle più grandi conquiste dell'uomo. A loro spetterà il compito di selezionare sette astronauti da un pool di piloti collaudatori militari. La serie è prodotta da Leonardo DiCaprio e sarà composta da 8 episodi: i primi due arriveranno su Disney+ il 9 ottobre, mentre i successivi saranno distribuiti a più riprese.

Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O'Donoghue, James Lafferty, Aaron Staton, Michael Trotter e Micah Stock daranno un volto ai coraggiosi astronauti che compirono l'impresa che, stranamente, arriva sugli schermi per la prima volta dopo quasi quarant'anni: precedentemente era infatti stata raccontata solo nell'omonimo film diretto da Philip Kaufman del 1983.