The Right Stuff, è la prima serie Disney+ cancellata dopo solo una stagione

Disney+ ha deciso di non ordinare una seconda stagione della serie The Right Stuff con protagonisti Patrick J. Adams e Jake McDorman, nata da National Geographic, prima di essere lanciata come originale Disney+ lo scorso ottobre.

È la prima cancellazione di una serie Disney+ ma i produttori dietro lo spettacolo - Warner Brothers Television – stanno cercando di piazzarla altrove per ottenere ulteriori episodi. Il rapporto suggerisce che TNT o HBO Max potrebbero finire per ordinare più episodi della serie, due entità di proprietà di WarnerMedia, lo stesso conglomerato dietro la società di produzione.

The Right Stuff è un adattamento del romanzo di Tom Wolfe che serve come un'immersione profonda nei primi giorni della NASA e dei primi giorni del programma spaziale degli Stati Uniti.



Anche il premio Oscar Leonardo DiCaprio è legato al progetto con la sua società di produzione, ed è stato in grado di assicurarsi 13,7 milioni di dollari di contributi statali spostando la produzione dalla Florida alla California per la seconda stagione.

La decisione di Disney+ è arrivata dopo lunghe discussioni con WBTV e sono state esaminate diverse idee per continuarla, inclusa una seconda stagione incentrata su una nuova missione degli anni '80, probabilmente con un nuovo cast.

Come riportato da Deadline, i contratti del cast sono in scadenza ma WBTV ha chiesto un'estensione di due settimane mentre continuano gli sforzi per trovare una nuova casa allo show.



Vedremo se questi sforzi porteranno a qualcosa, intanto potete leggere la nostra recensione della prima stagione di The Right Stuff o guardare il trailer di The Right Stuff se siete interessati allo show.