The Righteous Gemstones: HBO rinnova per una seconda stagione lo show con John Goodman

HBO ha dimostrato di essere particolarmente entusiasta di The Righteous Gemstones, serie tv creata da Danny McBride e con protagonista John Goodman. Lo show infatti è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione. McBride ha lavorato al progetto insieme a professionisti del settore come David Gordon Green e Jody Hill.

Amy Gravitt di HBO ha parlato in questi termini delle persone che stanno dietro ad un progetto simile:"Danny, Jody e David sono tra i nostri collaboratori preferiti e siamo entusiasti del fatto che la loro interpretazione di una comedy familiare sia stata accolta con così grande entusiasmo".

La trama di The Righteous Gemstones segue le vicende della famosa famiglia Gemstones, che annovera una lunga tradizione di devianza, avidità e opere di beneficenza. Il tutto operando nel nome di Gesù Cristo.



"Non vediamo l'ora di condividere i prossimi passi in questo viaggio con la famiglia Gemstones" ha proseguito Amy Gravitt.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, The Righteous Gemstones ha una media di 572.000 spettatori nei primi episodi mandati in onda e mantenendo comunque risultati molto importanti anche nelle settimane successive.

La première dello show ha attirato circa 844.000 spettatori. John Goodman è protagonista del trailer della prima stagione. Nel cast della prima stagione è presente anche Walton Goggins. John Goodman è pronto a tornare nelle vesti del dottor Eli Gemstone, in una lunga lista di attori che comprende anche Danny McBride, Dermot Mulroney e Adam DeVine.