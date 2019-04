The Righteous Gemstones: Walton Goggins nel cast della comedy

L'attore candidato agli Emmy Award, Walton Goggins, sarà tra i protagonisti della comedy targata HBO di Danny McBride, The Righteous Gemstones. La conferma arriva da Deadline. Goggins si aggiunge ad un cast che comprende un'altra star del calibro di John Goodman, annunciata ufficialmente nel progetto nel corso dell'autunno 2018.

Walton Goggins interpreterà Baby Billy, un'ex piccola star all'interno della famiglia di 'televangelisti' piena di avidità e di attività caritatevoli davanti alla telecamere.

Nel cast John Goodman è Eli Gemstone, severo e inflessibile 'televangelista' noto per il suo programma tv settimanale.

The Righteous Gemstones racconta tutte le dinamiche che si sviluppano intorno a questa potente e ambigua famiglia.



La serie è scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Danny McBride, che nello show interpreta il figlio maggiore di Eli, Jesse, un uomo che cerca di far fortuna da solo adattando i famosi insegnamenti di suo padre ad un pubblico moderno.

Il progetto riunisce Danny McBride a Rough House Pictures, Jody Hill e Gordon Green.



Walton Goggins ha recitato al cinema nel film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, nei panni dello sceriffo Chris Mannix - al fianco di Samuel L. Jackson, Tim Roth, Bruce Dern e Michael Madsen - e ha partecipato a diversi titoli conosciuti come Ant-Man and the Wasp nel ruolo di Sonny Burch, Predators e Invincible.

Prossimamente Goggins sarà in The Unicorn, comedy prodotta dalla CBS.