The Ring & The Crown: in sviluppo per Disney+ la serie tratta dal romanzo fantasy

20th Television, The Gotham Group e 3 Arts Entertainment hanno messo in cantiere una nuova serie televisiva per Disney+ tratta da "The Ring & The Crown, romanzo fantasy dell'autrice bestseller Melissa de la Cruz.

Scritta dagli showrunner Aaron Harberts e Gretchen J. Berg (Our Kind of People), la serie ora in fase di sviluppo è ambientata in un mondo arturiano in cui esiste la magia. È incentrata sulla principessa Marie-Victoria, l'erede dell'impero più potente del mondo e sulla sua cara amica Aelwyn Myrddyn, la figlia bastarda di Merlino, che è stata costretta a servire la corona. Mentre le famiglie nobili di tutto il mondo si riuniscono per ostentare la loro ricchezza e la loro magia durante feste sontuose, dietro le quinte Marie-Victoria, Aelwyn e altri si muovono per assicurarsi il potere politico, il vero amore e il proprio futuro.

"Sono così, così, così entusiasta di collaborare ancora una volta con la Disney", ha raccontato l'autrice de la Cruz. “The Ring & The Crown è uno dei miei romanzi più belli, è stato ispirato dal mio libro preferito di tutti i tempi, Guerra e pace di Tolstoj, nonché dalla mia mitologia preferita di tutti i tempi, le leggende arturiane. Non vedo l'ora di vederlo prendere vita da un team, uno studio e un servizio di streaming così stellari".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la lista delle serie tv di settembre di Disney+ e con tutti gli annunci Disney e Pixar al D23.