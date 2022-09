The Rise of the Dragon, George RR Martin torna con un nuovo libro dedicato ai Targaryen

Se per The Winds of the Winter ci sarà ancora da aspettare, nelle prossime settimane George Martin tornerà in libreria con The Rise of the Dragon, un nuovo volume illustrato dedicato alla famiglia Targaryen.

Con un post sui social il papà di Game of Thrones ha rivelato che questo volume sarà disponibile tra circa un mese ma che, è già possibile effettuare il preordine online: "Manca un mese alla pubblicazione di The Rise of the Dragon, che approfondisce la storia della dinastia Targaryen".

Proprio per spiegare le differenze che intercorrono tra questo libro e Fire & Blood Martin ha detto: "Per quelli di voi che si stanno chiedendo: qual'è la differenza tra The Rise of the Dragon e Fire & Blood? Pensa a The Rise of the Dragon come a un libro di riferimento deluxe, in cui la famiglia più famigerata di Westeros – ei loro draghi – prendono vita in collaborazione con alcuni artisti davvero incredibili".

E mentre House of the Dragon si prepara ad un salto temporale, l'autore ha poi aggiunto: "Fire & Blood è il resoconto tramandato degli eventi dalla conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen fino alla famigerata Danza dei Draghi, la guerra civile che quasi annullò il dominio dei Targaryen. The Rise of the Dragon coprirà lo stesso periodo di tempo, ma è scritto in uno stile più enciclopedico simile a The World of Ice and Fire. In effetti, gli autori di Il mondo del ghiaccio e del fuoco Elio M. García, Jr. e Linda Antonsson sono tornati per aiutare con questo libro".