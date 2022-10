The Rock, la figlia Ava Raine ha debuttato ufficialmente nella WWE!

La gerarchia di potere sta per cambiare anche nella prestigiosa WWE. Prendendo in prestito la frase che Dwayne "The Rock" Johnson ha utilizzato per descrivere il suo ingresso nel DCEU con Black Adam, così anche la giovane figlia Ava Raine, ha fatto ieri il suo esordio nella NXT, brand della WWE, come nuovo membro del team Schism.

Nell'edizione di martedì 25 ottobre dello show settimanale in via di sviluppo della WWE, Raine è stata rivelata come il nuovo misterioso membro degli Schism. "L'amore e l'accettazione che il team degli Schism mi ha dato sfidano qualsiasi idea preconcetta di chi dovrei essere", ha detto. "Questa famiglia mi completa. Io sono Ava Raine!".

Nel febbraio 2020, la WWE aveva annunciato che Raine - vero nome Simone Johnson - aveva iniziato ad allenarsi presso il WWE Performance Center in Florida. Nel maggio 2020, Dwayne Johnson aveva parlato dell'inizio della carriera da wrestler professionista di sua figlia in una puntata del Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Ha firmato il suo contratto con la WWE e questo mi lascia senza parole", ha detto The Rock in quell'occasione.

"Prima di tutto, è un onore che mia figlia voglia seguire le mie orme. E soprattutto, seguire le mie orme sembra un luogo comune. In realtà lei vuole creare e intraprendere la propria strada, il che è molto importante", ha proseguito. "Alla fine è stata la più giovane ingaggiata nella storia dell'azienda, a 16 anni. Ora ha 18 anni. A 16 anni si è fatta il culo in silenzio, lontano dai riflettori, sul ring, con tutti i colpi e i lividi che comporta il wrestling professionistico. Ha tenuto duro e sono molto, molto orgoglioso di lei".

Con il suo debutto nella NXT, Ava Raine è ufficialmente una wrestler WWE di quarta generazione. Suo padre, ovviamente, è stato una delle più grandi star della compagnia tra la metà e la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. In quella che allora era conosciuta come World Wrestling Federation (WWF), The Rock ha contribuito a infiammare l'industria del wrestling grazie alla sua leggendaria faida con "Stone Cold" Steve Austin. Alla fine ha lasciato la WWE per concentrarsi sulla sua carriera di attore, anche se da allora ha fatto numerose apparizioni per la compagnia.

The Rock, a sua volta, è il figlio del compianto "Soulman" Rocky Johnson, nonché il nipote di "High Chief" Peter Maivia. Rocky Johnson ha avuto una carriera decennale nel wrestling professionistico, trascorrendo buona parte degli anni '80 nella WWF. Anche Peter Maivia ha avuto una carriera ricca di storia, militando nell'allora World Wide Wrestling Federation (WWWF) dal 1977 al 1981. The Rock ha celebrato l'ingresso sia di suo padre che di suo nonno materno nella WWE Hall of Fame nel 2008.

Recentemente, The Rock ha ringraziato i fan di Black Adam dopo il risultato ottenuto su Rotten Tomatoes. Anche per quel che riguarda gli incassi, Black Adam è il miglior esordio di The Rock in sala.