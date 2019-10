The Rock produrrà una nuova serie per Disney+, dal titolo 'Behind the Attraction'

Il lancio di Disney+ avverrà tra circa un mese e già iniziano a sentirsene gli effetti anche in Italia. La nuova piattaforma di streaming avrà nel proprio catalogo nuovi prodotti originali Marvel e di Star Wars e tra i tanti nomi coinvolti può vantare anche quello di The Rock, come annunciato nelle scorse ore.

Dwayne Johnson, questo il vero nome del divo hollywoodiano, ha infatti confermato su Instagram che sarà il produttore di un nuovo show in arrivo su Disney+. La serie si chiamerà Behind the Attraction e porterà gli spettatori nel dietro le quinte dei vari parchi a tema Disney sparsi nel mondo.



L'attore, che insieme a Dany Garcia è a capo della Seven Bucks Productions, ha scritto: "Sono eccitato che la Seven Buck si occuperà della magia Disney. Come fan di lunga data dei parchi e delle attrazioni Disney, siamo eccitati (e onorati) di alzare il sipario e mostrare le idee, i segreti e i progressi delle attrazioni Disney più amate nel mondo". Johnson ha poi ringraziato la Casa di Topolino e Imagineers per la fiducia mostrata e per aver permesso alla sua compagnia di raccontare questa storia che fornirà "ogni magico dettaglio #BehindTheAttraction (dietro l'attrazione ndr)".



Dwayne Johnson quest'anno ha sbancato il botteghino con il film Hobbs & Shaw, film spin-off del franchise di Fast & Furious in cui ha recitato nella parte del protagonista Luke Hobbs, al fianco del collega Jason Statham (Deckard Shaw). Di recente, invece, è tornato su un ring di wrestling nei panni di The Rock, in occasione del debutto di SmackDown sulla Fox.