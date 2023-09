The Rock, qual è il prezzo della fama? La risposta della star stupisce tutti

Dwayne "The Rock" Johnson è una delle star più affermate nel panorama hollywoodiano oggi, grazie a una serie lunghissima di successi al box-office che non accenna minimamente a rallentare. Intervenuto sul suo profilo Instagram per rispondere ad alcune domande dei fan, l'attore ha rivelato i vantaggi e gli svantaggi dell'essere una celebrità.

Ecco la risposta dell'attore ai fan: "Sono un fortunato figlio di puttana per essere stato famoso per molto tempo e ho capito che non ci sono svantaggi nella fama perché mi ricordo com'era difficile una volta. Ai tempi, l'alternativa alla fama era non essere famosi e io non riuscivo a pagare l'affitto. Stavo lottando per capire chi fossi. Ero al verde. Quindi, faccio del mio meglio per tenere tutto questo in primo piano nella mia mente". Prossimamente rivedremo The Rock in Red One, film natalizio di Prime Video.

The Rock ha continuato: "Lo tengo sempre presente perché mi dà una buona prospettiva, mi dà equilibrio e mi dà anche un'ancora di cui ho bisogno quando questo frullatore di pensieri può diventare una conseguenza della fama. Quindi hai sempre bisogno di qualcosa - hai bisogno di molte cose per ancorarti e tenere i momenti difficili e tutta quella merda in prima linea nella mia mente, non la lascio mai andare. Dico sempre che mi manca un giorno per essere sfrattato di nuovo, quindi mi mantiene affamato".

Dwayne Johnson ha sperimentato la fama per oltre 20 anni, quindi ha delle idee davvero solide su cosa significhi per lui essere una celebrità e, nonostante la sua vita personale sia di dominio pubblico, vede solo aspetti positivi. In un mondo in cui tante persone famose parlano male di cosa significhi essere così celebri, la sua risposta, ovvero affermare di non sperimentare "nessun inconveniente", è davvero sorprendente. Essere famoso per lui significa essere a proprio agio nella sua vita. The Rock è l'attore più pagato di sempre grazie al suo accordo con Prime Video.

Johnson è consapevole che la sua visione della fama non coincide con quella di altre celebrità: "Ho molti amici famosi che non sono assolutamente d'accordo con me e va bene così. Abbiamo avuto delle sane discussioni sulla fama e va bene avere opinioni diverse. Invita al dialogo, alla discussione".