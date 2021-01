The Rock torna ragazzino nel primo teaser ufficiale della serie tv Young Rock!

Con il debutto della serie Young Rock previsto sugli schermi della NBC il mese prossimo, il grande Dwayne Johnson ha pubblicato sul proprio popolarissimo account Instagram il primo teaser ufficiale.

La serie racconterà gli anni giovanili della futura star, descrivendo anche gli amici e i familiari che lo hanno aiutato a plasmare il successo multimediale raggiunto oggi. Sulla sua pagina social, la star ha scritto:

"Signore e signori, ecco il vostro primo sguardo a Young Rock della NBC. Vorrei davvero che mio padre fosse ancora con noi per vederlo. Cavalo, sarebbe stato orgoglioso. E sì, ho chiaramente preso a calci in culo la pubertà a 15 anni ed ero già un magnate della tequila quando avevo solo 10 anni. Non vedo l'ora di far ridere voi e le vostre famiglie mentre condividerò alcune lezioni di vita che ho imparato lungo la strada."

Ricordiamo che Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat) ha sviluppato la serie e co-scritto il pilot con Jeff Chiang (Fresh Off the Boat), mentre Johnson apparirà in ogni episodio. Young Rock della NBC è prodotto da Khan, Johnson, Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Jennifer Carreras. Lo spettacolo, firmato da Universal Television, Seven Bucks Productions e Fierce Baby Productions, uscirà ufficialmente il 16 febbraio prossimo.

I fan rivedranno The Rock in Jungle Cruise nel 2021.