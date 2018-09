The Romanoffs: primo trailer per la serie antologica dal creatore di Mad Men

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale dell'attesissima The Romanoffs, nuova serie scritta e diretta da Matthew Weiner, creatore di Mad Men, che arriverà sulla piattaforma digitale il prossimo 12 ottobre 2018.

Come già spiegato nelle passate settimane, The Romanoffs sarà una serie antologica contemporanea di un'ora, che ha per set l'intero globo e che mostrerà storie separate di persone che credono fermamente di essere dirette discendenti della famosa famiglia reale russa, la quale subì uno straziante massacro. Weiner, dicevamo, scriverà e dirigerà tutti gli episodi.

Nel cast di The Romanoffs troveremo inoltre un assortimento molto interessanti di interpreti, che comprenderanno Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Diane Lane, Marthe Keller, Christina Hendricks,John Slattery, Jack Huston, Amanda Peet, Corey Stoll, Andrew Rannells, Mike Doyle, JJ Feild, Janet Montgomery e Paul Reiser.

La serie di Weiner rappresenta senza dubbio uno dei prodotti di punta dell'anno per Amazon Prime Video, che ricordiamo ha anche annunciato in queste ore gli showrunner per l'attesissima Il Signore degli Anelli e la nuova serie creata dai fratelli Russo (Avengers: Infinity War).

Aspettiamo fiduciosi il prossimo 12 ottobre per scoprire allora The Romanoffs, che già da ora si presenta come uno dei titoli più interessanti e sofisticati dell'anno, sicuramente da tenere d'occhio.