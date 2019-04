The Rook: le prime immagini della serie Starz con Olivia Munn

Starz ha rilasciato le prime immagini della serie thriller soprannaturale tutta al femminile The Rook. Le foto mostrano per la prima volta Emma Greenwell, Joely Richardson e Olivia Munn nei loro rispettivi ruoli, quelli di Myfawny Thomas, Linda Farrier e Monica Reed. La serie è basata sull'omonimo romanzo di Daniel O'Malley.

The Rook seguirà la storia di una donna di nome Myfawny Thomas, perseguitata da oscure presenze paranormali mentre è alle prese con delle abilità straordinarie. All'improvviso la donna si sveglia sotto la pioggia accanto al Millennium Bridge di Londra ma soffre di un'amnesia totale ed è circondata da cadaveri. La donna dovrà lottare per scoprire il suo passato e riprendere la sua posizione di leader degli agenti segreti che si occupano di soprannaturale, un team chiamato Checquy, prima che i soggetti che le hanno rubato la memoria possano finire quello che hanno iniziato.



La serie vedrà tra le protagoniste del cast Emma Greenwell nei panni della protagonista Myfawny Thomas, accanto a Joely Richardson nel ruolo di Linda Farrier, e Olivia Munn in quello dell'ufficiale Monica Reed. Nel cast attori noti come Paula Patton, James D'Arcy e Shelley Conn, che interpreteranno personaggi chiave ricorrenti.



Gli showrunner della serie The Rook sono Lisa Zwerling e Karyn Usher, che hanno sostituito Stephenie Meyer, l'autrice di Twilight inizialmente al timone del progetto e in seguito abbandonato per divergenze creative.

