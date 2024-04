The Rookie, l'amatissima serie con Nathan Fillon rinnovata per la settima stagione!

ABC non è certo abituata a voltarsi dall'altra parte davanti al successo di una serie: l'emittente ha preso atto nel corso di questi anni del gradimento tutt'altro che scontato riservato a The Rookie e, dopo sei stagioni durante le quali i fan non hanno accennato a stancarsi di seguire lo show, ha cominciato a pensare al futuro.

Mentre ancora si attendono novità sull'uscita in Italia della sesta stagione di The Rookie (che, d'altronde, è arrivata in ritardo anche negli Stati Uniti a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori), ABC ha quindi annunciato ufficialmente il rinnovo della serie sulle avventure di John Nolan per una settima stagione.

La notizia è arrivata mentre i fan statunitensi attendono di assistere al finale della sesta stagione di The Rookie, con gli stessi che a questo punto potranno tirare un sospiro di sollievo per il futuro dello show: era difficile, comunque, dubitare del fatto che ABC decidesse di proseguire, dal momento in cui anche i nuovi episodi della serie hanno raccolto indici di gradimento perfettamente in linea con quelli delle passate stagioni. Ai fan italiani, ovviamente, toccherà attendere ancora un po': la speranza, comunque, è che per la fine dell'anno anche da noi arrivino gli episodi della stagione di The Rookie attualmente in corso.

Su Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.