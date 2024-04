The Rookie, se avete amato lo show con Nathan Fillon dovete vedere queste serie

Il fatto che ABC abbia rinnovato The Rookie per una settima stagione non stupisce particolarmente: pur inserendosi in un filone già collaudato, la serie poliziesca con protagonista Nathan Fillon ha portato una ventata d'aria fresca all'interno del genere di appartenenza.

Se siete tra gli appassionati dello show creato da Alexi Hawley (a proposito, sapevate che The Rookie è ispirato ad una storia vera?), potreste aver voglia di esplorare titoli affini a questa popolare serie televisiva: in questo articolo ve ne consigliamo 5 che potrebbero fare al caso vostro. Tra questi, vale innanzitutto la pena citare Castle, visto che proprio Nathan Fillon interpreta il personaggio protagonista: anche qui ci troviamo di fronte ad una serie poliziesca dai toni leggeri, incentrata su un famoso scrittore di romanzi gialli intento ad indagare su un serial killer che trae ispirazione proprio dai suoi libri.

Altro show procedurale che presenta notevoli affinità con The Rookie, soprattutto sul piano dell'affiatamento del cast, è Criminal Minds: la serie televisiva creata da Jeff Davies nel 2005 con al centro un gruppo di profilers dell'FBI è una delle più longeve in casa CBS, essendo ormai giunta alla sua sedicesima stagione. Un cast particolarmente forte, capitanato da un personaggio carismatico, e una trama che alterna momenti concitati ad altri più "romantici" è Brooklyn Nine-Nine: ambientata in un distretto fittizio della polizia di New York, la sit-com con protagonista Andy Samberg presenta molti tratti in comune con The Rookie. Altro titolo che vale la pena citare è 9-1-1: la serie televisiva creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk pone, a sua volta, particolare enfasi sui rapporti che intercorrono tra i suoi protagonisti. Chiudiamo infine con New Amsterdam, sebbene non si tratti di un poliziesco ma di un medical drama. lo show creato da David Schulner elegge a protagonista un personaggio particolarmente carismatico, artefice di scelte professionali ardite e dotato da una disarmante onestà, per certi versi simile a quella che riscontriamo nel John Nolan di Nathan Fillon.

