The Rookie, cos'ha a che fare la morte di George Floyd con l'addio di Jackson West?

L'addio di un personaggio a una serie TV di successo può essere determinato da innumerevoli fattori, dalle esigenze di sceneggiatura alla volontà dell'attore: alla seconda categoria appartiene il caso di Titus Makin Jr., che avrebbe chiesto senza troppi giri di parole alla produzione di The Rookie di lasciare lo show con Nathan Fillon.

La tragica morte di Jackson West sul finale della terza stagione della serie è stata dunque la conseguenza di una precisa richiesta dell'attore, che stando a quanto riportano alcune fonti avrebbe avuto alcuni ripensamenti in seguito ai tragici fatti che, nel 2020, portarono alla morte di George Floyd.

Floyd, come sicuramente ricorderete, morì per soffocamento in seguito al pestaggio di un poliziotto statunitense: la cosa avrebbe portato Titus Makin Jr. a riflettere sul fatto di interpretare un poliziotto nero senza che la cosa in sé venisse però mai trattata in maniera esplicita e ponendo quindi la possibilità di affrontare l'argomento come unica via per la sua permanenza nello show.

Nulla di fatto da questo punto di vista, da cui la decisione di dire addio alla serie che ne ha praticamente lanciato la carriera: un sacrificio importante da parte di una persona inevitabilmente colpita da una vicenda che ha gettato un'ombra inquietante sulle forze dell'ordine statunitensi.