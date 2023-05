The Rookie: Feds, lo spin-off sarà rinnovato? Niecy Nash: 'Per me sarebbe il paradiso'

Il successo di The Rookie ha portato, come spesso accade in questi casi, alla nascita di uno spin-off: The Rookie: Feds ci ha intrattenuti finora per una sola stagione, e nonostante il crescendo di gradimento per lo show principale non si è ancora parlato ufficialmente di nuovi episodi della serie satellite.

Mentre si attende l'arrivo della quinta stagione di The Rookie in Italia, a parlare della situazione dello spin-off è dunque la sua protagonista e produttrice Niecy Nash, che ci conferma però di non aver ancora saputo nulla circa il possibile rinnovo o l'eventuale cancellazione della serie.

"Non ho sentito ancora niente, ne so quanto voi, non so quale sarà il destino della serie. Ciò che so, però, è che nello stesso articolo in cui leggevo che lo show sarebbe in bilico leggevo anche che io sarei una delle attrici più ricercate al momento. Quindi vedremo. Io amo il mio lavoro in Rookie: Feds, amo la gente con cui lavoro, quindi riuscire a realizzare un'altra stagione sarebbe davvero il paradiso per me" sono state le sue parole.

E voi, avete seguito lo spin-off della serie con Nathan Fillon? Pensate meriti una seconda stagione? Diteci la vostra nei commenti! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco quale protagonista ci ha detto addio sul finale della terza stagione di The Rookie.