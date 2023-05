The Rookie, finale della terza stagione spiegato bene: tragiche conseguenze per la quarta

Le serie TV ci hanno abituati agli addii più dolorosi: The Rookie non è da meno, come dimostra quel season finale della terza stagione che, a conti fatti, ci ha regalato quello che possiamo considerare senza troppi timori uno dei momenti più duri da digerire dello show con Nathan Fillon, Eric Winter ed Alyssa Diaz.

Mentre c'è attesa per l'arrivo della quinta stagione di The Rookie in Italia, ci sembra dunque d'obbligo ricordare il povero Jackson West, la cui morte avviene di fatto durante il già citato finale della terza stagione per poi venir comunicata a noi spettatori (e, a dirla tutta, ai protagonisti stessi) in apertura della quarta.

Come apprendono John Nolan e soci dai video delle telecamere di sicurezza, Jackson ha infatti pagato con la sua vita l'aver opposto resistenza agli uomini di Sandra De La Cruz durante il matrimonio di Angela e Wesley: nel filmato si vede chiaramente il poliziotto cadere per mano di Armando, che non esita ad abbatterlo con un colpo di pistola prima di caricarne il cadavere nel bagagliaio dell'auto.

Una morte tragica e per molti versi inaspettata che non poteva non lasciare un segno profondo nei cuori dei tanti spettatori affezionati alla serie e al personaggio interpretato da Titus Makin Jr. Addii a parte, comunque, qui trovate alcune curiosità su Nathan Fillon, amatissimo protagonista di The Rookie.