The Rookie, quando esce in Italia la sesta stagione della serie con Nathan Fillon?

I fan italiani di The Rookie stanno pazientando ormai da quasi un anno: era lo scorso giugno quando su Rai 2 andavano in onda gli episodi finali della seguitissima serie poliziesca con Nathan Fillon, che da quel momento in poi è andata ovviamente in pausa nell'attesa dell'arrivo degli episodi dell'imminente sesta stagione.

Un'attesa che è ormai quasi giunta al termine... Ma non per noi italiani! La buona notizia è infatti che la sesta stagione di The Rookie ha fatto il suo esordio lo scorso 20 febbraio, giorno in cui è stato trasmesso il primo dei nuovi episodi dello show... Ma solo negli Stati Uniti, dove la serie fa parte della programmazione ABC.

A noi tocca invece aspettare, dal momento in cui non c'è ancora una data d'uscita per i nuovi episodi di The Rookie in Italia: dando uno sguardo alle stagioni precedenti, però, notiamo come tra messa in onda statunitense e italiana ci sia sempre stato uno sfasamento di 4 o 5 mesi, per cui è ragionevole pensare che la serie possa fare ritorno da noi durante la prossima estate, presumibilmente sempre su Rai 2. E voi, pensate di tornare a seguire le avventure di John Nolan? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla storia vera da cui è tratta The Rookie.