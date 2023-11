The Rookie è una storia vera? Tutto sulla serie con Nathan Fillon

The Rookie è la conferma che le serie TV a sfondo poliziesco siano probabilmente destinate a non passare mai di moda: la serie con Nathan Fillon è l'ennesima new entry in un filone inesauribile, ma nonostante i tanti predecessori ha immediatamente riscosso grande successo forse anche in virtù del suo basarsi su fatti reali.

Non tutti sanno, infatti, che lo show di cui quest'anno si è conclusa la quinta stagione poggia le sue fondamenta sulle vicende di un personaggio realmente esistito e al quale è palesemente ispirata la storia del nostro John Nolan, poliziotto della LAPD (la polizia di Los Angeles, ndr) arruolato come recluta all'età di 45 anni.

La storia di Nolan è ispirata a quella di Bill Norcross, che nel 2015 rinunciò a una carriera nell'azienda di famiglia per seguire il suo istinto e vestire la divisa in età decisamente avanzata per un mestiere del genere: "Era qualcosa che avevo sempre avuto in mente, poi ad un tratto mi svegliai, avevo 40 anni e qualcosa, e mi resi conto che se mai avessi voluto fare un simile cambiamento quello era il momento giusto" sono state le sue parole al riguardo. E voi, conoscevate la storia di Norcross? Fatecelo sapere nei commenti!