The Rookie, dove vedere la quinta stagione della serie con Nathan Fillon?

The Rookie sembra esser partita alla conquista del mondo! La serie con Nathan Fillon sta conoscendo un crescendo esponenziale di successo anche dalle nostre parti, dovuto probabilmente anche all'arrivo delle prime stagioni su Netflix (sulla piattaforma, non a caso, lo show è attualmente nella top 10 delle serie più viste).

Partita nel 2018, The Rookie segue le vicende di John Nolan (interpretato appunto da Nathan Fillon, recentemente apparso in Guardiani della Galassia vol.3), 45enne divorziato finito per diventare il più anziano debuttante nel dipartimento di polizia di Los Angeles: fatte le dovute presentazioni, dunque, a chi dobbiamo rivolgerci in Italia per recuperarne i nuovi episodi?

La risposta non vi piacerà, perché al momento, in effetti, c'è ben poco da fare: se le prime tre stagioni della serie, come anticipato in apertura, sono attualmente disponibili su Netflix, la quarta stagione è andata in onda su Rai 2 ed è stata disponibile su RaiPlay per un periodo limitato, mentre la quinta, che ha fatto il suo esordio lo scorso settembre negli Stati Uniti, è ancora inedita nel nostro Paese.

Probabile, dunque, che sia sempre Rai 2 a mandarne in onda gli episodi in prima assoluta dalle nostre parti tra qualche tempo: fino ad allora, però, non resta altro da fare che pazientare e, nel frattempo, dedicarsi magari al rewatch degli episodi più datati grazie alla grande N.