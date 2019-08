The Sacred Riana: Bedtime stories è una nuova serie dai produttori di American Gods

È stato appena annunciato che Fremantle, società britannica famosa per il suo lavoro in American Gods, produrrà una serie antologica horror, con protagonista la famosa illusionista che darà anche il nome dello show, intitolato The Sacred Riana: Bedtime Stories.

La serie sarà in partnership con l'azienda Wahana Kreator Nusantara e racconterà in formato antologico diverse storie dell'orrore, con l'aiuto di Sacred Riana, illusionista indonesiana che ha recentemente partecipato ad "America's Got Talent" riuscendo a raggiungere la quarta posizione.

Ecco le parole con cui Chris Oliver-Taylor, CEO della divisione asiatica di Fremantle, ha commentato la notizia: "The Sacred Riana: Bedtime Stories è un'importante aggiunta al catalogo di serie di Fremantle. Il fatto che stiamo producendo uno show internazionale con protagonista una stella come The Sacred Riana, indica quanto stia cambiando la nostra industria e che ottimi contenuti possono arrivare da ogni luogo".

La serie sarà ispirata al folklore e alle leggende urbane di tutto il mondo, ma per ora non sappiamo ancora quale network la distribuirà. Nel frattempo i fan dell'opera di Neil Gaiman saranno entusiasti di sapere che American Gods è stata rinnovata per una terza stagione, mentre se non la avete ancora vista vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione dello show con Ian McShane.