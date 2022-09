The Sandman 2 sarà annunciata al TUDUM? Aspettando l'evento, ecco cosa sappiamo

Come i fan della serie tv tratta dal leggendario fumetto di Neil Gaiman già sapranno, Netflix non ha ancora rinnovato The Sandman per una seconda stagione nonostante il grandissimo successo di critica e pubblico ottenuto dallo show. Però domani, sabato 24, arriverà la nuova edizione di TUDUM.

Per chi non lo sapesse, TUDUM è uno showcase dei contenuti Netflix durante il quale la piattaforma di streaming on demand ospita le tantissime superstar che fanno parte del suo roster per offrire ai fan dietro le quinte dei loro film o show tv preferiti e annunciare tutte le migliori novità in arrivo nei prossimi mesi: lo scorso anno l'evento raggiunse oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi in tutto il mondo, e per questa edizione 2022 sono già stati confermati grandi annunci in fatti di esclusive, trailer e anteprime, oltre a interviste con i principali creatori e con le più grandi star di Netflix. A questo punto, dovreste aver capito dove vogliamo andare a parare...

E' possibile che Netflix annuncerà The Sandman 2 durante TUDUM? Per il momento, sappiamo che il trailer promozionale di TUDUM e il programma ufficiale di TUDUM non hanno incluso riferimenti alla serie, con nessuno dei membri del cast arrivato a favore di telecamera e col titolo dello show assente dal vasto elenco di serie tv e film anticipati dallo stremare per l'evento. Tuttavia, sono state promesse anche sorprese non annunciate, dunque ora come ora non è da escludere che Netflix possa approfittare della grande copertura mediatica offerta da TUDUM per accontentare i fan che da settimane invocano a gran voce un rinnovo ufficiale per The Sandman.

Come sempre seguiremo in diretta l'evento, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli eventuali aggiornamenti su The Sandman e su tutti i film e le serie tv targati Netflix.