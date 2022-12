The Sandman 2 avrà un titolo diverso? Una teoria spiega: 'Non sarà una Stagione 2'

Quando la produzione di The Sandman ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione, in molti hanno notato che in realtà non si sono riferiti ad essa come alla "Stagione 2". Si è parlato invece di "una continuazione del mondo di The Sandman", senza chiarire il numero di episodi o la quantità esatta del materiale di base. Avrà un altro titolo?

Per la maggior parte degli adattamenti, questa sarebbe una domanda facile, ma poiché i fumetti di "The Sandman" sono divisi in volumi di lunghezza e struttura variabile, ci sono molti approcci diversi che la serie potrebbe adottare per i nuovi episodi.

Parlando con il responsabile delle serie di Netflix, Peter Friedlander, un giornalista di Variety ha avanzato una teoria sul perché non sia mai stata usata la parola "stagione": "Non si chiama stagione 2 perché sarà più in linea con i fumetti, dove si parla di "volumi" e questi si basano sulla storia raccontata, piuttosto che essere etichettati come una stagione? È così?".

È una teoria che all'inizio potrebbe non sembrare sensata. Anche se i fumetti sono divisi in volumi, i volumi sono comunque numerati, quindi si potrebbe pensare che questo non abbia alcun effetto. Ma ciò che rende il fumetto di The Sandman unico è il modo in cui presenta raccolte di storie singole che si distaccano dal resto della serie. Mentre la maggior parte dei fumetti segue una linea temporale lineare, i volumi 3, 6 e 8 (e parte del volume 2) spaziano da migliaia di anni nel passato a dimensioni completamente diverse. Scegliere quando e come adattare queste storie è decisamente un compito difficile.

La risposta di Friedlander alla teoria è stata vaga, anche se ha senso se si considera come la produzione ha iniziato. "Ci sono decisioni che non sono state prese, ma stiamo considerando approcci di tipo batching", ha spiegato. "Tutto è sul tavolo quando si tratta di 'Sandman'. È uno show innovativo".

Nel frattempo, lo stesso Friedlander ha spiegato i motivi per cui hanno impiegato così tanto tempo con Netflix prima di decidere di rinnovare The Sandman per ulteriori episodi. A quanto pare si è trattato solo di capire come organizzare al meglio il materiale e la direzione da imboccare nella seconda stagione (o volume).