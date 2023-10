The Sandman 2, cosa svelano sulla trama dei nuovi episodi gli ultimi rumor sul cast

Le ultime indiscrezioni sul casting di The Sandman 2 anticipano grosse novità sulla trama della serie tv di Netflix basata sull'omonima graphic novel di Neil Gaiman: scopriamo insieme quali sono.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, secondo What's On Netflix sarebbero attualmente in corso i casting per i ruoli di Ade, Persefone ed Euridice per The Sandman 2: questo dettaglio non da poco, che si accompagna alle recenti foto dal set di The Sandman 2, sembrerebbero lasciare pochi dubbi sul fatto che la seconda stagione coprirà l'acclamata storia dei fumetti "The Song of Orpheus" oltre ai cicli narrativi "Season of Mists" e "Brief Lives".

Nei fumetti, la storia di Orfeo di The Sandman è abbastanza fedele al mito greco omonimo, con Orfeo raccontato come il figlio di Morfeo e Calliope: come nel mito, il protagonista viaggia negli inferi per implorare Ade e Persefone di restituirgli la sua amata Euridice, morta da poco, ma nel mondo di Sandman quando Orfeo viene fatto a pezzi dalle Menadi continua a vivere come una testa mozzata parlante. Senza entrare troppo nei dettagli, il ricongiungimento tra Sogno e suo figlio Orfeo dopo secoli di distanza ha una parte molto importante nel mettere in moto i capitoli finali della storia.

The Sandman 2 non ha ancora una data d'uscita su Netflix, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.