The Sandman 2 esplorerà diversi generi: ci sarà anche il cyberpunk!

Il regista della prima stagione di The Sandman Jamie Childs ha rivelato nuove anticipazioni sull'attesissima seconda stagione di The Sandman, la serie tv live-action tratta da dal fumetto omonimo di Neil Gaiman.

In un'intervista con ScreenRant, Childs ha svelato che la seconda stagione di The Sandman sarà molto diversa dal primo ciclo di episodi, col team creativo consapevole di cosa ha funzionato alla grande nella prima stagione e cosa ha bisogno di essere migliorato: "La prima stagione aveva una grossa pressione sulle spalle perché tutti quelli che avevano provato a realizzare una versione live-action di The Sandman prima di noi avevano fallito. La seconda stagione sarà costruita su tutto ciò che ha funzionato nella prima, ma aggiungerà anche diverse novità."

Childs ha confermato che la produzione della seconda stagione di The Sandman era già iniziata da sei settimane prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA, e ha anche anticipato i diversi generi che saranno esplorati nella serie fantasy guidata da Tom Sturridge: "È una cosa abbastanza difficile da dire perché onestamente con questa serie ogni giorno è diverso sul set con questa serie. È un po' come Jackdaw [il film d'esordio alla regia di Childs, ndr]. Un giorno facciamo la tragedia greca, quello dopo facciamo cyberpunk, poi un dramma contemporaneo. Onestamente è una serie tv davvero divertente su cui lavorare, proprio per questo motivo."

The Sandman 2 non ha ancora una data d'uscita su Netflix. Per altre anticipazioni, vi segnaliamo che in The Sandman 2 ci sarà la storia di Orfeo e Euridice.