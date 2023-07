The Sandman 2, quali figure mitologiche norrene ci saranno?

Nuove immagini emergono dal set di The Sandman 2 e mentre la seconda stagione dello show Netflix è sempre più vicina, alcune new entry già conosciute nella cultura pop potrebbero prendere parte alla serie TV con Tom Sturridge.

Thor, Loki e Odino sono affermati all'interno di uno dei franchise più popolari di sempre, ma queste figure mitologiche norrene potrebbero avere volti nuovi nella seconda stagione di The Sandaman. La serie TV è tratta dall'omonima serie a fumetti scritta da Neil Gaiman per DC Comics, e quest'ultima conta anche il capitolo "La stagione delle nebbie" nel quale Thor, Odino e Loki si recano nel regno di Morfeo, Il Sogno, per presentare una petizione per la chiave dell'inferno.

Nella rappresentazione di Gaiman, Thor è un ubriacone muscoloso mentre Odino è raffigurato come saggio e meno imponente del dio del tuono, senza un occhio e accompagnato da due corvi. Nell'intreccio di The Sandman è certamente decisivo Loki, dai capelli biondi e più simile nell'atteggiamento dalla sua controparte nell'MCU sebbene venga spesso ingannato: proprio Loki entra in contrasto più volte con Morfeo.

Secondo i rumor, la seconda parte di The Sandman (anche se ha detta di Netflix potrebbe avere un nuovo titolo), dunque, potrebbe presentare un nuovo Thor e un nuovo Loki agli occhi di un pubblico abituato a conoscerli con le sembianze di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston.