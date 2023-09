The Sandman 2, importanti aggiornamenti da Neil Gaiman sulla serie Netflix

Lo sciopero WGA è terminato e con esso si apre una piccola speranza per la ripresa delle produzioni interrotte con le mobilitazioni di Hollywood. Tra queste c'era anche lo show Netflix The Sandman rinnovato per una seconda stagione e che Neil Gaiman, ormai re delle serie TV di successo, dovrà portare sul piccolo schermo.

Adesso che lo sciopero degli sceneggiatori si è sciolto c'è finalmente una data di inizio delle riprese? A rivelarlo è stato lo stesso Gaiman su Tumblr: "Abbiamo iniziato a girare due due settimane prima degli scioperi. Quando anche SAG avrà trovato nuovi accordi, spero che ricominceranno le riprese".

Infatti, seppur le negoziazioni con gli sceneggiatori abbiano dato risultati soddisfacenti da sospendere la mobilitazione, lo sciopero degli attori non è ancora terminato. I nuovi incontri tra AMPTP e SAG-AFTRA però fanno ben sperare che nel mondo di Hollywood tutto possa tornare alla normalità ma con tutele maggiori per tutti i lavoratori dello spettacolo.

Al momento dunque, non ci sono nuovi aggiornamenti su The Sandman 2 e passerà decisamente molto tempo prima che Sogno possa presentare al pubblico i fratelli Eterni che non abbiamo ancora conosciuto. Ma per arrivare preparati al secondo capitolo della serie TV tratta dagli iconici fumetti di Nail Gaiman potete riguardare tutta la prima stagione della nuova versione bluray di The Sandman.