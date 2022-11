The Sandman 2: Jenna Coleman conferma il suo ritorno come Johanna Constantine?

Dopo il rinnovo di The Sandman per una seconda stagione, atteso da lunghissimo tempo da fan e addetti ai lavori, è tempo di cominciare a concentrarci sui possibili ritorni tra i membri del cast di supporto. Dato per scontato che rivedremo Tom Sturridge nei panni del protagonista, anche la Johanna Constantine di Jenna Coleman tornerà nella serie?

Felice per il rinnovo della serie da parte di Netflix, Coleman si è fiondata su Instagram per il consueto post di festeggiamento, sottolineando poi in didascalia un sibilino "To come...", come a confermare implicitamente il suo ritorno nella seconda stagione ancora una volta nei panni di Johanna Constantine, tra i personaggi più amati dai fan nella prima stagione della serie di Neil Gaiman.

Detto questo, Constantine appare solo sporadicamente in The Sandman dopo l'arco narrativo di "Preludi e Notturni" già adattato nel corso della Stagione 1, quindi sarà interessante vedere in che modo potrebbe tornare nella prossima storia e che ruolo ricoprirà all'interno della vicenda.

Dopo una giornata piuttosto confusa nella quale non si era capito se effettivamente The Sandman fosse stata rinnovata, è "sceso in campo" sui social lo stesso Neil Gaiman.

"I rumor sono veri", ha scritto l'autore britannico. "Netflix è estasiata dal fatto che così tanti di voi abbiano visto la prima stagione di The Sandman, e la cosa per cui tutti noi abbiamo sperato...alla fine è accaduta". Dopo qualche minuto è arrivato anche il post ufficiale di Netflix, che ha definitivamente chiarito la situazione: "Si, è vero, The Sandman tornerà su Netflix: ci sono alcune storie meravigliose che aspettano Morfeo e gli altri. Ora è tempo di rimettersi a lavoro: c'è un pranzo di famiglia da organizzare, del resto, e Lucifero sta aspettando Morfeo all'inferno...".

Nell'attesa potreste recuperare la recensione di The Sandman relativa alla sua prima stagione; nella notte, poi, è scoppiata una polemica tra il fandom di The Sandman e quello di Fate The Winx Saga; questi ultimi accusano Netflix di aver salvato Sandman a scapito di The Winx Saga.