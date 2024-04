The Sandman 2, maxi stagione in vista: svelato il numero di episodi?

A due anni di distanza dalla prima stagione, i fan di The Sandman non vedono l'ora di poter vedere il secondo ciclo di episodi della serie di Neil Gaiman distribuita su Netflix, che dovrebbe approdare sulla piattaforma tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Ma di quanti episodi sarà composta la stagione 2?

In base alle ultime informazioni, The Sandman 2 sarà composta da 12 episodi, uno in più rispetto alla prima stagione. Un incremento minimo ma che contribuisce a rendere maggiormente corposa la serie tv.

Basata sull'omonimo fumetto di Neil Gaiman, The Sandman racconta la storia di un mago che cerca di catturare la Morte per poter diventare immortale ma finisce per catturare il fratello minore, Sogno. A quel punto, il mago lo imprigiona per sei anni, fino a quando Sogno, chiamato anche Morfeo, riesce finalmente a fuggire.

La prima stagione della serie di Neil Gaiman ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica. Non perdetevi la nostra recensione di The Sandman, in attesa dei nuovi episodi.



Nel cast dello show distribuito da Netflix ci sono Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, Jenna Coleman e David Thewlis.

Come dichiarato dalla sua interprete, l'attrice Kirby Howell-Baptiste, Morte avrà un ruolo più centrale in The Sandman 2 rispetto alla prima stagione della serie ideata da Gaiman con David S. Goyer e Allan Heinberg.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti di oggi.