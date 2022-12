The Sandman 2, Neil Gaiman conferma la presenza di uno degli Eterni: ecco chi è

Neil Gaiman ha partecipato in videoconferenza al CCXP 2022 e ha approfondito l'argomento della seconda stagione di The Sandman, anticipando alcuni dettagli ai fan e soprattutto confermando la presenza di un personaggio molto atteso all'interno del nuovo ciclo di episodi dello show disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Sandman.



"Abbiamo delle cose in arrivo per voi nella seconda stagione. Abbiamo più membri degli Eterni in arrivo. Incluso il membro più giovane. Non ditelo a nessuno ma è Delirium". Tuttavia, il nome dell'attore che interpreterà il personaggio non è stato ancora svelato.



Dopo una lunga attesa, The Sandman è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. Già in estate e poi qualche tempo fa, Neil Gaiman aveva confessato il proprio entusiasmo per il possibile debutto di Delirium nello show, nel caso di rinnovo.



Basata sull'omonima serie a fumetti DC Comics, co-creata da Neil Gaiman, The Sandman è stata pubblicata tra il 1989 e il 1996, composta da 75 numeri. Sin dal suo debutto sulla piattaforma streaming, The Sandman è diventato uno degli show maggiormente apprezzati dagli abbonati.



Non perdetevi la nostra recensione di The Sandman, disponibile su Netflix. Nel cast della serie, creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg, troviamo Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, Jenna Coleman e David Thewlis.