The Sandman 2: Neil Gaiman fornisce alcuni aggiornamenti sui nuovi episodi

Con le riprese di The Sandman 2 fissate per questa estate, è normale che i fan chiedano di avere più aggiornamenti in merito a quella che è stata una delle serie più apprezzate dello scorso anno. Neil Gaiman, da sempre parecchio attivo sui social, ha fornito qualche aggiornamento in merito ai nuovi episodi e sullo stato di lavorazione generale.

La mancanza di aggiornamenti in questi ultimi mesi ha spinto i fan a chiedersi cosa stia succedendo alla serie, ma per fortuna ci ha pensato il creatore Neil Gaiman a offrire un importante aggiornamento sul futuro della serie, e più in generale sull'avanzamento della pre-produzione dei nuovi episodi. Sul suo Tumblr, un fan ha chiesto a Gaiman se ci fosse "qualche novità" sulla prossima serie di episodi di The Sandman e Gaiman ha scritto che i copioni sono pronti, il casting è in corso e i set sono in fase di realizzazione.

"Le sceneggiature sono state scritte", ha risposto Gaiman. "Stiamo facendo il casting per il primo episodio che gireremo. I set sono in fase di progettazione".

Quando Netflix ha annunciato i nuovi episodi di The Sandman, non ha parlato esplicitamente di una "Stagione 2". All'inizio di quest'anno, in occasione del Fan Expo di San Francisco, l'interprete di Desiderio, Mason Alexander Park, ha affrontato la questione, dichiarando che, a prescindere dal titolo dei nuovi episodi, questi saranno distribuiti "in un modo davvero fantastico".

"Netflix non ha chiamato i nuovi episodi 'Stagione 2' di proposito", ha spiegato Park. "E quindi, d'ora in poi e in futuro, e possibilmente fino alla fine dell'universo, non mi riferirò ad essa come alla Stagione 2 finché non sapremo di cosa si tratta".

"C'è altro di Sandman in arrivo in un modo davvero fantastico e questo può assumere molte forme, quindi inizieremo le riprese in estate e affronteremo la prossima enorme fetta di storie per tutto il tempo che ci vorrà", ha continuato Park. "E non vedo l'ora di condividere con tutti la forma che queste nuove storie prenderanno".