The Sandman 2, Neil Gaiman: 'I nuovi episodi sono sbalorditivi'

È stato svelato il numero di episodi di The Sandman 2, e secondo Neil Gaiman, la seconda stagione della serie sarà davvero fenomenale.

In un’intervista a Deadline, lo scrittore si è soffermato sulle serie tv che lo riguardano al momento: “Dead Boy Detectives esce tra 10 giorni. Ho visto metà della seconda stagione di Sandman, ed è sorprendente. Sto scrivendo la terza stagione di Good Omens, che inizieremo a girare a gennaio.” Il fumettista si è successivamente soffermato anche sullo stato dell’intrattenimento televisivo odierno:

“Ricordo che nel 2019 mi sono guardato intorno e ho detto: "Questa è una corsa all'oro. Siamo in una città in pieno boom. E non sono sicuro di quanto questa cosa sia sostenibile". E sono stato entusiasta di aver potuto, sai, contribuire alla realizzazione di Sandman durante il boom e cose del genere. Ora il boom è finito, la corsa all'oro è terminata. E credo che la gente stia iniziando a chiedersi: "Ok, come facciamo a guadagnare di nuovo con la televisione?". E questo cambierà le cose. La nave sta ancora navigando. Ma il boom è finito. Credo che il boom sarebbe finito comunque. Credo che lo sciopero, il nostro sciopero e quello degli attori, in molti casi, sia diventato una scusa, soprattutto per dire: "Oh, abbiamo comprato più di quanto ci servirà mai. E forse possiamo lasciare andare un po' di roba". E forse possono, sapete, quindi credo che sia successo anche questo. In questo momento stanno cercando di reinventare la televisione. E non so come sarà tra cinque anni. Ma so che uno scrittore in grado di inventare storie, che ha una grande storia di cui la gente si interesserà, avrà un lavoro, e questa è la cosa importante, soprattutto per i giovani.”

Sapevate invece che The Sandman 2 esploderà anche il genere Cyberpunk?

