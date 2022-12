The Sandman 2: i produttori spiegano perché ci è voluto così tanto per il rinnovo

Subito dopo il debutto su Netflix della prima stagione di The Sandman lo scorso agosto, lo show tratto dalle opere di Neil Gaiman è salito in testa alla Top 10 dei prodotti più visti sulla piattaforma, incontrando anche il favore del pubblico che l'ha apprezzato da subito. Perché ci è voluto tanto per rinnovare la serie? Lo spiegano i produttori.

Il rinnovo di The Sandman alla fine è arrivato, ma i fan hanno dovuto aspettare mesi prima che la notizia venisse annunciata e confermata ufficialmente, il ché ha portato tutti a chiedersi il perché di questo tentennamento da parte della produzione.

"Volevamo dedicare il tempo necessario per allinearci creativamente su quella che sarebbe stata la prossima, migliore esperienza con 'The Sandman'", ha dichiarato Peter Friedlander, capo del reparto serie TV di Netflix, a Variety. "E per questo motivo, volevamo passare del tempo con [lo showrunner Allan Heinberg] e Neil per discutere e riflettere su quale dovesse essere l'approccio da adottare, perché anche la prima stagione è molto ponderata e studiata in tal senso. Quindi è stato proprio questo il motivo per cui ci è servito del tempo in più, per mettere le carte in tavola".

"Sono molto entusiasta di ciò che abbiamo in serbo e abbiamo preso delle ottime decisioni sulla direzione da prendere", ha aggiunto Friedlander. "Quindi è una cosa da tenere d'occhio e da tenere sotto controllo. Come voi, sono un grande fan di 'Sandman' e poter guardare Neil e Allan fare quello che fanno è straordinario. Penso che quello che hanno fatto con la Stagione 1 sia qualcosa di fresco, mozzafiato, iconico. Essere definito in questo modo e sapere che ha colpito il pubblico è davvero gratificante".

Dopo le ultime preoccupanti mosse di David Zaslav alla Warner Discovery, Neil Gaiman è intervenuto personalmente per rassicurare in prima persona i fan dello show, confermando che The Sandman 2 non sarebbe stata cancellata.

"La Stagione 2 di Sandman è stata commissionata da Netflix ed è reale. Qualsiasi disputa e negoziazione dietro le quinte, necessaria per rendere tutto ciò una realtà, è già avvenuta".

La prima stagione di The Sandman è disponibile su Netflix, mentre per la seconda probabilmente dovremo aspettare almeno il 2024, dato che la produzione deve ancora prendere il via.