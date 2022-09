The Sandman 2, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale da parte di Netflix, tutto lascia ipotizzare (e sperare) che presto potremo assistere anche ad una seconda stagione di The Sandman. Il quando naturalmente non è stato ancora chiarito, proviamo dunque ad immaginare quanto tempo sarà necessario per la realizzazione dei nuovi episodi e il loro rilascio.

Bisogna tener presente che la prima stagione di The Sandman sarebbero dovute partire nel maggio del 2020 ma come accaduto per molte altre produzione, anche questa tratta dai fumetti di Neil Gaiman è stata posticipata. I lavori sono quindi partiti nell'ottobre dello stesso anno e si sono conclusi nell'agosto dell'anno successivo. La post-produzione ha poi richiesto alcuni mesi e così il primo nucleo di episodi è stato rilasciato a distanza di quasi due anni, il 5 agosto 2022.

Facendo proprio riferimento a queste tempistiche, possiamo immaginare che la produzione della seconda stagione, potrebbe partire entro la fine di quest'anno o più realisticamente all'inizio del prossimo, e ciò consentirebbe il rilascio dei nuovi episodi proprio negli ultimi mesi del 2023.

Non possiamo ancora dire con certezza cosa ci riserverà The Sandman 2 ma Neil Gaiman sembra avere già le idee piuttosto chiare. Il celebre fumettista potrebbe essere già a lavoro sui nuovi episodi visto che come immaginiamo, nelle prossime settimane potrebbe già arrivare l'annuncio di Netflix.

Quali sono le vostre aspettative sul futuro di questa serie? Ditecelo nei commenti.