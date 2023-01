The Sandman 2: ecco quando inizieranno le riprese della prossima stagione!

Dopo aver atteso parecchi mesi prima della conferma del rinnovo di The Sandman per una seconda stagione, Netflix si è presa sicuramente i suoi tempi per valutare come procedere. Lo show tratto dalla serie a fumetti di Neil Gaiman è certamente tra i più costosi che ha realizzato, quindi una certa cautela è d'obbligo. Le riprese però sono imminenti.

La serie si sta già preparando a iniziare la produzione della seconda stagione, secondo quanto dichiarato da Mason Alexander Park, che ha recentemente offerto qualche anticipazione su ciò che ci aspetta durante il Fan Expo di San Francisco.

Park interpreta Desiderio nella serie Netflix, e avrà un ruolo importante nei prossimi episodi. Durante il panel è stato sottolineato che c'è un motivo per cui questa non si chiamerà "Stagione 2", come da tradizione. Dovremo quindi aspettare di vedere come intitoleranno questa continuazione, ma è stato puntualizzato che la produzione inizierà quest'estate.

"C'è più Sandman in arrivo in un modo davvero fantastico e questo continuo può assumere molte forme, quindi inizieremo le riprese in estate e affronteremo la prossima grande fetta di storie per tutto il tempo che ci vorrà. E davvero non vedo l'ora di poter condividere con tutti il format che alla fine sceglieremo".

Il fatto che si parli di format tra cui scegliere è molto interessante e conferma l'intenzione di non dividere le stagioni di The Sandman in maniera classica. Forse le stagioni saranno suddivise in base a vari elementi della storia per scandire meglio il racconto di Morfeo. Abbiamo avuto gli episodi aggiuntivi che hanno ampliato la serie originale ed è anche plausibile che Netflix voglia sperimentare con la creazione di due parti distinte per alcune delle sue uscite più importanti. Quindi, potremmo vedere questa tendenza continuare.

In precedenza, proprio i vertici di Netflix avevano confermato che la prossima di The Sandman non sarà la Stagione 2, quindi probabilmente dovremmo aspettarci un altro titolo o sottotitolo per lo show.