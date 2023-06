The Sandman 2: Sogno e un nuovo misterioso personaggio nelle prime foto dal set

Le prime immagini del set di The Sandman 2 vedono il ritorno di Sogno insieme a un nuovo, misterioso personaggio. L'adattamento Netflix degli amati fumetti di Neil Gaiman tornerà con nuovi episodi, probabilmente nel 2024. Sebbene lo sciopero della WGA stia influenzando tutto il settore, le nuove sceneggiature erano state completate in tempo.

Con le riprese iniziate, quindi, le prime foto del set dei nuovi episodi di The Sandman sono state condivise da DTN News e hanno rivelato il ritorno di Sogno, alias Morfeo (Tom Sturridge), che parla con un nuovo personaggio vestito di bianco. Anche se non è stato confermato chi sia questo personaggio, al momento gli indizi indicano che si tratterebbe di Orfeo. Netflix e Warner Bros. TV non hanno commentato chi potrebbe essere questo personaggio e non si sa nemmeno chi sia l'attore che lo interpreta.

Se è vero che si tratta di Orfeo, ciò segnerebbe l'introduzione di un altro importante personaggio dell'universo di The Sandman. Orfeo, che ha debuttato per la prima volta in The Sandman #29 come parte di Fables and Reflections, non è altro che il figlio di Morfeo e Calliope. La sua introduzione, tuttavia, è piuttosto insolita, poiché Orfeo è stato presentato come una semplice testa disincarnata.

Ricordiamo che Orfeo era stato nominato durante l'episodio bonus di The Sandman. È stato stabilito che è morto di una morte terribile e sembra che gli sceneggiatori di The Sandman abbiano pianificato per tutto questo tempo una parte importante per lui nella seconda parte di questa storia. Essendo il figlio di Morfeo e Calliope, sarà interessante scoprire cosa accadrà tra i due.

Procedono quindi le riprese, nonostante la partecipazione di Neil Gaiman alle proteste della WGA.

Data la grande segretezza già nota ai tempi della Stagione 1 di The Sandman, gli spettatori potrebbero dover aspettare un po' per sapere chi sia il nuovo personaggio. Più le riprese andranno avanti, più indizi e suggerimenti verranno rivelati attraverso foto e video del set, soprattutto quando le riprese saranno effettuate in esterni.