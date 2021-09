The Sandman, 5 cose che la serie Netflix non potrà assolutamente sbagliare

Nel corso dell'evento TUDUM è stato pubblicato il primo trailer di Sandman, la nuova attesissima serie Netflix basata sul leggendario fumetto di Neil Gaiman. A partire da questo, sono emerse alcune paure nei fan: ecco cosa la serie non potrà sbagliare!

L'adattamento ai nostri anni

Come ammesso anche dall'autore dei fumetti, Gaiman, se negli anni '80 la dicotomia Sogno e Morte aveva successo, poiché riportava quella uomo-donna, le cose sono cambiate nel 2021. Bisognerà infatti mischiare i generi e fare maggior attenzione, rendendo appunto questo elemento più fluido e meno schematico. Secondo il produttore Sandman andrà oltre i generi. Viviamo in un'altra epoca storica dopotutto.

Il cast

Sandman ha personaggi profondi e racconta una storia importante. In questa ottica un buon cast è tutto. Però già sono arrivate le prime polemiche: i fan hanno infatti avanzato critiche sulla scelta dell'attrice Kirby Howell-Baptiste, interprete di Morte che nell'opera di Gaiman è una donna bianca. Una polemica che ha diviso molto i fan, perché secondo molti altri questo non creava un problema perché non andava a modificare l'essenza del personaggio. Vedremo presto se tutti i protagonisti scelti riusciranno a riportare proprio questo dei loro character.

Essere fedeli agli elementi fondamentali

Cambiare ciò che è necessario adattandolo ai nostri anni è importantissimo. Ma anche restare fedeli al cuore della storia lo è, in modo che i fan possano riconoscere il prodotto che hanno tanto amato, che presenta però qualche piccola differenza. I fumetti si pongono delle domande fondamentali: cosa sono le storie? I sogni? Le nostre vite? Queste questioni dovranno essere presenti anche nella serie.

Non perdersi nelle storie

Come sappiamo verrà raccontato solo un segmento dell'ampia opera di Gaiman. Tuttavia, parlando di un prodotto profondamente intricato, il rischio di "perdersi" nelle storie e confondere lo spettatore è tanto. Bisogna dunque mantenere il focus, e restituire lo spirito dello show originale senza voler strafare.

Il coinvolgimento dei personaggi DC: sì o no?

Questa è una questione a lungo dibattuta anche dall'autore su Instagram. Infatti Sandman è un fumetto della DC, e ci si chiede se verranno utilizzati dei personaggi del franchise ad un certo punto. Nei comics ricordiamo ad esempio l'inserimento di Constantine e altri. Chiaramente Gaiman ha risposto subito che trattandosi di un prodotto Netflix sarebbe complesso coinvolgere personaggi della DC e poi, secondo lui, utilizzare la Justice League International del 1989 non farebbe altro che confondere i fan. Tuttavia sarebbe stato interessante, ma col senno di poi less is more.