The Sandman: 5 personaggi dei fumetti che devono debuttare nella stagione 2 di Netflix!

Dopo aver navigato tra le 5 storie del fumetto di The Sandman che la serie tv Netflix dovrà adattare nella prossima stagione, proviamo a capire quali personaggi potranno debuttare in The Sandman 2.

Con la recente premiere a sorpresa dell episodio bonus di The Sandman, che ha riportato la serie di Neil Gaiman al primo posto della classifica degli show più visti su Netflix, la serie tv prodotta da Warner Bros. è arrivata a coprire fino al numero 18 della leggendaria serie di fumetti di Neil Gaiman: in base a questo modello di 'adattamento fedele' è facile tenere traccia degli sviluppi della serie e prevedere quali trame saranno raccontate nello show, e la stessa cosa vale per i personaggi di The Sandman: quali debutteranno nella prossima stagione? Vediamoli insieme:

Titania e Auberon : se lo show adatterà, come previsto e anticipato dalla prima stagione, il famoso fumetto "Sogno di una notte di mezz'estate", allora al centro della puntata, oltre a William Shakespeare, ci saranno anche Titania e Auberon, rispettivamente regina e re del regno delle fate.

: se lo show adatterà, come previsto e anticipato dalla prima stagione, il famoso fumetto "Sogno di una notte di mezz'estate", allora al centro della puntata, oltre a William Shakespeare, ci saranno anche Titania e Auberon, rispettivamente regina e re del regno delle fate. Destino : il membro più enigmatico e saggio della famiglia degli Eterni, nonché il più antico: conosce tutto ciò che è successo in passato e sa già che cosa accadrà in futuro, merito del libro incatenato ai suoi polsi che porta sempre con sé e che solo lui può leggere (nonostante sia cieco). Il suo regno è il Giardino delle vie biforcate, una location che i fan non vedono l'ora di visitare nella serie tv.

: il membro più enigmatico e saggio della famiglia degli Eterni, nonché il più antico: conosce tutto ciò che è successo in passato e sa già che cosa accadrà in futuro, merito del libro incatenato ai suoi polsi che porta sempre con sé e che solo lui può leggere (nonostante sia cieco). Il suo regno è il Giardino delle vie biforcate, una location che i fan non vedono l'ora di visitare nella serie tv. Delirio : uno dei personaggi preferiti dai fan della serie a fumetti, la più giovane tra gli Eterni un tempo era l'incarnazione della Delizia ma un giorno si trasformò in Delirio: nessuno conosce il motivo di questo mutamento, nemmeno Destino. Nei fumetti è caratterizzata da vignette con font confusionario (delirante, appunto), che spesso rende difficile leggere le sue frasi, e sarà interessante scoprire come la serie Netflix adatterà questo aspetto della sua personalità (magari con un effetto sonoro che altera la sua voce, impedendo agli spettatori di seguirla facilmente).

: uno dei personaggi preferiti dai fan della serie a fumetti, la più giovane tra gli Eterni un tempo era l'incarnazione della Delizia ma un giorno si trasformò in Delirio: nessuno conosce il motivo di questo mutamento, nemmeno Destino. Nei fumetti è caratterizzata da vignette con font confusionario (delirante, appunto), che spesso rende difficile leggere le sue frasi, e sarà interessante scoprire come la serie Netflix adatterà questo aspetto della sua personalità (magari con un effetto sonoro che altera la sua voce, impedendo agli spettatori di seguirla facilmente). Loki, Thor e Odino : tre personaggi che oggi la cultura popolare associa a Tom Hiddleston, Chris Hemsworth e Anthony Hopkins grazie ai cinecomix dei Marvel Studios, ma che Neil Gaiman ha usato più volte in The Sandman e spesso per archi narrativi molto importanti. Se i prossimi episodi della serie Netflix continueranno ad adattare il fumetto con la fedeltà della prima stagione, allora è altamente probabile che i fan vedranno anche le divinità norrene.

: tre personaggi che oggi la cultura popolare associa a Tom Hiddleston, Chris Hemsworth e Anthony Hopkins grazie ai cinecomix dei Marvel Studios, ma che Neil Gaiman ha usato più volte in The Sandman e spesso per archi narrativi molto importanti. Se i prossimi episodi della serie Netflix continueranno ad adattare il fumetto con la fedeltà della prima stagione, allora è altamente probabile che i fan vedranno anche le divinità norrene. Orfeo e Euridice: il figlio di Sogno è stato anticipato dall'episodio bonus della prima stagione di The Sandman, ed è molto probabile che le prossime puntate lo introdurranno definitivamente. Forse non a caso, infatti, Neil Gaiman ha già dichiarato di conoscere chi potrebbe interpretare Orfeo in The Sandman.

Voi quali personaggi del fumetto vorreste veder comparire nella seconda stagione di The Sandman? Ditecelo nei commenti!