The Sandman: 5 storie della serie a fumetti che Netflix deve adattare nella stagione 2

Contrariamente a quanto accaduto con la seconda stagione di House of the Dragon in casa HBO, Netflix non ha ancora rinnovato The Sandman per un nuovo ciclo di episodi, ma i fan che sperano in un ritorno della serie di Neil Gaiman si domandano: quali storie del fumetto saranno adattate?

Dall'avventura di Morte sulla Terra mentre trascorre una giornata da mortale alla tragica vicenda del figlio di Morfeo e della sua sposa Euridice, ecco 5 storie che The Sandman 2 deve portare sul piccolo schermo:

Death: The High Cost of Living - graphic novel spin-off della serie a fumetti, questa storia in tre numeri potrebbe fornire dell'ottimo materiale per un episodio tv interamente dedicato a Morte, forse il personaggio più amato della saga di Neil Gaiman (escluso il protagonista Sogno, ovviamente): la trama vede Morte trascorrere una giornata sulla Terra come fosse una mortale qualunque, e l'incontro con un uomo intenzionato a suicidarsi la aiuta a mettere molte cose in prospettiva.

Sogno di una notte di mezza estate : forse il singolo episodio a fumetti più bello di sempre, nonché l'unico ad essere stato insignito con il World Fantasy Award per il miglior racconto breve (un premio dedicato ai racconti in prosa), la storia vede Morfeo esaudire il desiderio di William Shakespeare di diventare un famoso drammaturgo, con lo scrittore che mette in scena una commedia per intrattenere la Corte delle fate. La prima stagione di The Sandman ha messo in conto questo episodio mostrando il primo incontro tra Morfeo e Shakespeare, dunque è probabile che l'adattamento di questo indimenticabile e particolarissimo fumetto sia già nei piani dei creatori della serie.

The Dream Hunters : ambientato nel Giappone feudale, la storia di The Dream Hunters segue un pastore che cerca di eliminare la paura dalla sua vita, e per farlo vuole sacrificare la vita di un monaco buddista in onore di Sogno degli Eterni. Uno spirito volpe, però, chiede a Sogno di salvare il monaco.

Brevi vite : la seconda stagione introdurrà certamente gli altri membri degli Eterni, dunque la storia potrebbe adattare quella di uno dei volumi più famosi della saga a fumetti, Brevi vite, nel quale Sogno parte insieme a sua sorella Delirio per cercare Distruzione, il settimo degli Eterni, che aveva abbandonato la famiglia 300 anni prima della cattura di Sogno mostrata all'inizio della serie. In questo volume un ruolo fondamentale lo svolge anche Orfeo, il figlio di Sogno, protagonista assoluto di...

Favole e riflessi: un volume a fumetti che racchiude una serie di storie brevi ambientate nel mondo di Sandman: gli spunti per la serie di Netflix potrebbero essere tantissimi (da un racconto dedicato a Marco Polo a uno incentrato sull'Imperatore Augusto), ma forse la più famosa (e quella che, siamo pronti a scommettere, vedremo sul piccolo schermo) è la storia dedicata a Orfeo e Euridice, una rivisitazione del famoso mito greco omonimo adattato da Neil Gaiman per il mondo di Sandman: neanche a dirlo, è spesso citato dai fan come uno dei numeri più belli della serie a fumetti.

