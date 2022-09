The Sandman: Act III, arriva un altro capitolo della serie Audible!

Mentre il rinnovo della serie The Sandman è ormai vicinissimo, Audible ha deciso di stupire i suoi fan con un altro atto, il terzo, dell'adattamento audio della celebre serie di fumetti. The Sandman: Act III è infatti già disponibile sulla piattaforma Audible, ed è arrivato un anno dopo l'uscita del secondo capitolo.

Questa nuova parte includerà alcune aggiunte al cast principale di voci, ovvero David Harewood come Destruction, Wil Wheaton come Brant Tucker e K.J. Apa come Prez. Per quanto riguarda invece i ritorni, saranno diversi dallo scorso capitolo a questo: rivedremo infatti, tra i tanti, James McAvoy come Dream, Kat Dennings come Death, Miriam Margolyes come Despair, Justin Vivian Bond come Desire, Jeffrey Wright come Destiny, Kristen Schaal come Delirium , Andy Serkis, Riz Ahmed, Regé-Jean Page, Kevin Smith, Bebe Neuwirth, Niamh Walsh, Arthur Darvill, Ray Porter.

L'adattamento Audible ha fatto il suo esordio nel Luglio 2020, e ha potuto contare sul solito Gaiman come narratore e come direttore creativo e co-produttore esecutivo della serie audio. La colonna sonora, invece, è stata curata da un grande musicista: il premio BAFTA James Hannigan.

The Sandman: Act III adatterà due archi narrativi della graphic novel: Brief Lives e Worlds End. Il primo atto ha adattato i primi tre: Preludes & Nocturnes, The Doll's House e Dream Country. Il secondo atto ha invece portato sullo schermo le storie Season of Mists, Distant Mirrors, A Game of You e Convergence.

E voi, siete curiosi di andare ad ascoltare subito questo atto? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto i parliamo della serie live-action di The Sandman nella nostra recensione!