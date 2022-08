The Sandman arriva su Netflix: 5 cose da sapere sull'ambiziosa serie tratta da DC Comics

Nelle scorse settimane abbiamo potuto vedere in anteprima The Sandman di Neil Gaiman, nuova serie televisiva di Netflix in arrivo sulla piattaforma a partire da oggi 5 agosto, e oltre alla nostra recensione - che potete trovare sul sito - vogliamo fornirvi anche la consueta rapida guida alla visione.

Nei paragrafi successivi, troverete 5 cose che dovete assolutamente sapere su The Sandman prima di buttarvi nel mondo fantasy prodotto e distribuito da Netflix:

L'opera originale : The Sandman è tratta dall'omonima serie tv a fumetti DC Comics creata da Neil Gaiman e pubblicata tra il 1988 e il 1996, considerata tra le 100 migliori opere letterarie create tra il 1983 e il 2008. La saga, fantasy dei fantasy perché concepita come un contenitore di tutte le storie mai create dall'umanità, dalla mitologia a Shakespeare, racconta la storia di Morfeo degli Eterni e dei suoi fratelli e sorelle, non divinità ma incarnazioni antropomorfe dei sentimenti e delle passioni (positive o negative) degli esseri viventi, umani e non solo. Tra i fumetti più premiati di sempre, Sandman è famoso anche per aver vinto nel 1991, con la sua uscita numero 19, intitolata 'Sogno di una notte di mezz'estate', il World Fantasy Award per il miglior racconto breve, premio solitamente dedicato alle opere in prosa e non ai fumetti: si tratta ancora oggi dell'unico fumetto ad aver ricevuto un premio letterario e viene considerato dalla critica come una delle migliori storie a fumetti di sempre. La prima stagione della serie Netflix tuttavia non arriverà ad adattare quella storia, dato che i dieci episodi di Sandman saranno l'adattamento dei primi due volumi della serie a fumetti, 'Preludi e Notturni' e 'Casa di bambola'.

The Sandman di Neil Gaiman è ora disponibile su Netflix. Correte a vederla e fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti! Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di The Sandman.